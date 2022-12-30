Путин исключил временное ограничение по продаже доли Shell в «Сахалине-2»

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Президент Владимир Путин исключил требование к срокам продажи доли компании Shell в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Это следует из указа, размещенного на сайте Кремля.

До внесения правки в указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» от 30 июня предполагалось, что доля Shell должна быть оценена и продана в течение четырех месяцев со дня решения об отказе передать долю в новом операторе проекта акционеру прежнего оператора — Sakhalin Energy.

Акционерами этой компании были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных предприятий с «Газпромом».

Согласно указу, все права и обязанности Sakhalin Energy, зарегистрированной на Бермудских островах, переходят к новому ООО, созданному правительством. Имущество Sakhalin Energy переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование новой компании. Акционерам предложили получить разнозначную долю в новом операторе.

В рамках проекта «Сахалин-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа, расположенные в Охотском море, добыча осуществляется на условиях соглашения о разделе продукции. Добытые нефть и газ поступают по Транссахалинскому трубопроводу через объединенный береговой технологический комплекс в производственный комплекс «Пригородное» — он включает завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти.

Новый оператор «Сахалина-2» получил название ООО «Сахалинская энергия» и был зарегистрирован в Южно-Сахалинске в августе. Доля в 50% перешла ООО «Газпром Сахалин холдинг», 49% — самой «Сахалинской энергии».

1 сентября компания Shell отказалась участвовать в новом операторе проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия», о чем уведомила российское правительство.

Японские Mitsubishi и Mitsui решили остаться в проекте и согласились участвовать и в «Сахалинской энергии». В конце августа российское правительство разрешило передать Mitsui долю в 12,5%, а Mitsubishi — 10% в новом операторе «Сахалина-2».