Bloomberg узнал об отказе Exxon и Shell от «связанных с Россией» танкеров

С 5 декабря США запретили страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, если ее стоимость выше $60. Bloomberg узнал, что Exxon и Sell также отказываются от найма танкеров, «связанных с Россией»

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Крупнейшие американские энергетические компании Exxon Mobil и Sell начали отказываться от найма танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Exxon с 5 декабря начала требовать, чтобы судовладельцы удостоверились, что на танкерах, сдаваемых в аренду компании, не перевозилась российская нефть либо другие грузы из России.

Ранее страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за барр. Ограничение вступило в силу 5 декабря, оно подразумевает невозможность страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения. Целью санкций назвали снижение доходов России и ее способности финансировать военную операцию на Украине.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Власти России подчеркивали, что не станут поставлять нефть в страны, одобрившие ограничения. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет перенаправлять поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу. Источники «Ведомостей» сообщали, что в проекте указа президента России, описывающим механизм ответа на потолок цен, Москва подтверждает запрет продавать нефть странам, присоединившимся к «потолку».