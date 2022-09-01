Shell уведомила Россию об отказе от участия в операторе «Сахалина-2»

Shell, еще в конце февраля объявившая о выходе из совместных проектов с «Газпромом», не стала получать долю в новом операторе «Сахалина-2» — «Сахалинской энергии»

Фото: Александр Семенов / ТАСС

Компания Shell отказалась участвовать в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия», о чем уведомила российское правительство, заявили в британско-нидерландской компании.

«Shell не будет участвовать в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», созданном правительством России. Мы уведомили федеральное правительство России и наших партнеров по «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (SEIC) о том, что мы не будем получать долю в новом ООО и оставляем за собой все наши юридические права», — сказали там.

В конце июня президент Владимир Путин в ответ на «действия недружественных стран» подписал указ о специальных мерах, согласно которому все права и обязанности прежнего оператора «Сахалина-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — переходят новому, созданному правительством. Изменения объяснили защитой национальных интересов и экономической безопасности страны. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования. Акционерам предложили получить равнозначную долю в новом операторе.

Акционерами Sakhalin Energy являлись «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%).

В начале августа новый оператор «Сахалина-2» получил название ООО «Сахалинская энергия» и был зарегистрирован в Южно-Сахалинске. ООО «Газпром Сахалин холдинг» перешла доля в 50%, 49% — самой «Сахалинской энергии».

В 2009 году на Сахалине заработал первый в России завод по производству СПГ. Проектная мощность двух технологических линий — 9,6 млн т сжиженного газа в год. В рамках проекта «Сахалин-2» осваиваются Пильтун–Астохское и Лунское месторождения нефти и газа, расположенные в Охотском море, добыча осуществляется на условиях соглашения о разделе продукции. Добытые нефть и газ поступают по транссахалинскому трубопроводу через объединенный береговой технологический комплекс в производственный комплекс «Пригородное» — он включает завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти.



Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» — как из «Сахалина-2», так и из Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северного потока-2».

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В то же время японские Mitsui и Mitsubishi решили остаться и в проекте «Сахалин-2», и в «Сахалине-1» (проект по разработке нефтяных месторождений; его участники — «Роснефть», японская Sodeco, индийская ONGC Videsh и американская ExxonMobil, объявившая о выходе из него). Позднее они согласились участвовать и в «Сахалинской энергии». В конце августа российское правительство передало Mitsui долю в 12,5% в новом операторе «Сахалина-2». 1 сентября в Mitsubishi заявили, что российская сторона одобрила и ее участие.