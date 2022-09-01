Shell уведомила Россию об отказе от участия в операторе «Сахалина-2»
Компания Shell отказалась участвовать в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия», о чем уведомила российское правительство, заявили в британско-нидерландской компании.
«Shell не будет участвовать в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», созданном правительством России. Мы уведомили федеральное правительство России и наших партнеров по «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (SEIC) о том, что мы не будем получать долю в новом ООО и оставляем за собой все наши юридические права», — сказали там.
В конце июня президент Владимир Путин в ответ на «действия недружественных стран» подписал указ о специальных мерах, согласно которому все права и обязанности прежнего оператора «Сахалина-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — переходят новому, созданному правительством. Изменения объяснили защитой национальных интересов и экономической безопасности страны. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования. Акционерам предложили получить равнозначную долю в новом операторе.
В начале августа новый оператор «Сахалина-2» получил название ООО «Сахалинская энергия» и был зарегистрирован в Южно-Сахалинске. ООО «Газпром Сахалин холдинг» перешла доля в 50%, 49% — самой «Сахалинской энергии».
Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» — как из «Сахалина-2», так и из Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северного потока-2».
В то же время японские Mitsui и Mitsubishi решили остаться и в проекте «Сахалин-2», и в «Сахалине-1» (проект по разработке нефтяных месторождений; его участники — «Роснефть», японская Sodeco, индийская ONGC Videsh и американская ExxonMobil, объявившая о выходе из него). Позднее они согласились участвовать и в «Сахалинской энергии». В конце августа российское правительство передало Mitsui долю в 12,5% в новом операторе «Сахалина-2». 1 сентября в Mitsubishi заявили, что российская сторона одобрила и ее участие.