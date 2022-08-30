Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в «Сахалине-2»

Японская компания получит 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2». Доля пропорциональна той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy

Фото: Hiro Komae / AP

Правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2», говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

«В соответствии с <...> уведомлением компании «Мицуи и Ко, Лтд» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании «МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД», — говорится в документе.

Отмечается, что Mitsui Sakhalin Holdings B. V. является 100-процентной «дочкой» Mitsui. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России мощностью более 11 млн т в год. Он включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ и терминал на юге Сахалина. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения.

В конце июня президент Владимир Путин в ответ на «действия недружественных стран» подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских Островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.



Акционерам «Сахалин Энерджи» дали время, чтобы согласиться на получение доли в новом ООО «Сахалинская энергия». Ими были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Англо-голландская Shell, по данным «Коммерсанта», не будет заново подписывать соглашение с новым оператором «Сахалина-2», но дождется расторжения контракта и потребует компенсации убытков от потери СПГ. В то же время японские Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в проекте.

Читайте на РБК Pro Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции Pro Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Инструкции Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции Pro Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки» Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки» Статьи Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Дожить до 120 лет: почему к этой цели надо относиться как к проекту Дожить до 120 лет: почему к этой цели надо относиться как к проекту Инструкции

Из-за санкций оператор «Сахалин-2» к концу августа стал предлагать клиентам оплачивать поставки топлива в отличной от доллара валюте, в том числе в рублях, писал Bloomberg. «Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», — говорилось в документе, который цитирует агентство.

