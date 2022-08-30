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Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в «Сахалине-2»

Японская компания получит 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2». Доля пропорциональна той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy
Фото: Hiro Komae / AP
Фото: Hiro Komae / AP

Правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2», говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

«В соответствии с <...> уведомлением компании «Мицуи и Ко, Лтд» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании «МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД», — говорится в документе.

Отмечается, что Mitsui Sakhalin Holdings B. V. является 100-процентной «дочкой» Mitsui. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России мощностью более 11 млн т в год. Он включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ и терминал на юге Сахалина. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения.

Mitsubishi и Mitsui решили остаться в «Сахалине-2»
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Фото:Sina Schuldt / dpa / picture-alliance / ТАСС

В конце июня президент Владимир Путин в ответ на «действия недружественных стран» подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских Островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.

Акционерам «Сахалин Энерджи» дали время, чтобы согласиться на получение доли в новом ООО «Сахалинская энергия». Ими были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Англо-голландская Shell, по данным «Коммерсанта», не будет заново подписывать соглашение с новым оператором «Сахалина-2», но дождется расторжения контракта и потребует компенсации убытков от потери СПГ. В то же время японские Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в проекте.

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Из-за санкций оператор «Сахалин-2» к концу августа стал предлагать клиентам оплачивать поставки топлива в отличной от доллара валюте, в том числе в рублях, писал Bloomberg. «Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», — говорилось в документе, который цитирует агентство.
 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Сахалин-2» Mitsui Япония санкции Балтийский СПГ
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