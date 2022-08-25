Nikkei узнала о плане Mitsubishi остаться в «Сахалин-2»

Nikkei: японская Mitsubishi останется в «Сахалин-2» после перехода к новому оператору

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Японская корпорация Mitsubishi, у которой была доля в прежней компании-операторе нефтегазового проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2», решал сохранить участие и в новой — ООО «Сахалинская энергия», объявление будет сделано 25 августа. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на источники.

Вторая японская компания с долей в проекте — Mitsui — также примет решение остаться, пишет Nikkei.

Акционерами «Сахалин Энерджи» были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). Англо-голландская Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2».

Все права и обязанности оператора «Сахалин-2» были переданы в пользу компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» указом президента Владимира Путина, он подписал документ в начале июня. Имущество «Сахалин Энерджи» передавалось государству, новый оператор получил право безвозмездного пользования. Постановление о создании «Сахалин Энерджи» правительство опубликовало в августе, «Сахалинску энергию» зарегистрировали в Южно-Сахалинске, «Газпром Сахалин холдинг» получил в ней 50%, а сам оператор — 49%.

Японские власти выразили готовность сохранить участие в российском проекте, заявил в конце июля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. По его словам, Токио сообщил Вашингтону о планах сохранить статус-кво, «и они это поняли». Власти Японии в начале августа попросили Mitsui и Mitsubishi не покидать проект.

Оператор «Сахалин-2» к концу августа стал предлагать клиентам оплачивать поставки топлива в отличной от доллара валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах, писал Bloomberg. «Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», — говорилось в документе, который цитирует агентство.