Новый оператор «Сахалина-2» зарегистрировался в Южно-Сахалинске
Новый оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» ООО «Сахалинская энергия» зарегистрирован в Южно-Сахалинске, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Уставный капитал предприятия составил 10 тыс. руб. Данные об учредителях и акционерах компании засекречены согласно законодательству. В выпущенном накануне правительственном постановлении говорилось, что долю в 50% в организации должен получить ООО «Газпром Сахалин холдинг», еще 49% переходили к оператору.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним, все права и обязанности оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — должны были перейти к созданной правительством организации.
Имущество «Сахалин Энерджи» переходило к государству, а оператор получал право безвозмездного пользования. Также в его собственность перешли доли бывших акционеров — Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). «Газпром», который владел 50% Sakhalin Energy
плюс одной акцией, сохранил в компании-правопреемнице пропорциональную долю.
Роснедра должны переоформить на «Сахалинскую энергию» лицензии на Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа. Управлять оператором будет действующий глава филиала «Сахалин Энерджи» Андрей Олейников.
В рамках проекта «Сахалин-2» осваиваются Пильтун–Астохское и Лунское месторождения нефти и газа в Охотском море, ресурсы добывают по соглашению о разделе продукции. Они поступают в производственный комплекс «Пригородное»по транссахалинскому трубопроводу через объединенный береговой технологический комплекс.«Пригородное» включает завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти.
Англо-голландская Shell решила выйти из совместных проектов с «Газпромом» в том числе из «Сахалина-2», еще в конце февраля. Япония отказалась покинуть проект.
Согласно указу Путина, в течение месяца после создания новой компании бывшие акционеры «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» должны сообщить правительству, хотят ли они сохранить доли в новом операторе. Если они откажутся, правительство оценит и продаст их доли в течение четырех месяцев с момента отказа. Средства с продажи переведут на особый на счет типа «С», который откроют на имя акционера. Японское правительство просило компании Mitsui и Mitsubishi, у которых были доли в прежнем операторе, сохранить их.