Новый оператор «Сахалина-2» получил название «Сахалинская энергия»

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Новый оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» получил название ООО «Сахалинская энергия» и будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске с уставным капиталом в 10 тыс. руб., следует из постановления правительства о его создании.

«В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 указа президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 416 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» <...> создать общество с ограниченной ответственностью «Сахалинская энергия», — говорится в документе.

Президент Владимир Путин подписал указ о спецмерах в конце июня. Согласно документу, все права и обязанности оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — переходит созданной кабинетом министров компании в целях защиты национальных интересов и экономической безопасности страны. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.

Акционерами Sakhalin Energy являлись «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). Согласно указу, «Газпром» получит долю, пропорциональную «количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании», доли остальных акционеров созданный оператор получит в собственность.

Согласно постановлению правительства, ООО «Газпром Сахалин холдинг» получает долю в компании в 50%, 49% будет принадлежать самому оператору.

Действующий глава филиала «Сахалин Энерджи» Андрей Олейников назначается управляющим.

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