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Взрыв на Крымском мосту ,  
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На подходах к Крымскому мосту стало больше пунктов досмотра

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На походах к Крымскому мосту появились дополнительные посты досмотра, сообщает Минтранс в своем телеграм-канале. Их ввели для того, чтобы ускорить время прохождения досмотра и обеспечить безопасный проезд.

Утром 30 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трехкилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту. По информации, опубликованной в telegram-канале, в очереди на проезд стоят около 1200 машин. «По состоянию на 8 утра пробка растянулась на три километра. Проезд займет несколько часов», — передает ведомство.

Ранее оперштаб предупреждал о возможных пробках возле Крымского моста из-за того, что в праздничные дни транспортный поток увеличится. Водителям рекомендовали учесть это во время поездок и заложить дополнительное время на прохождение обязательного досмотра.

В Министерстве транспорта отметили, что время досмотра увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и большего количества багажа, перевозимого в нем. Дополнительные пункты позволят поднять пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым, считают в ведомстве.

Из-за ремонта на Крымском мосту действуют ограничительные меры. В частности, проезжать по нему могут только легковые автомобили и автобусы, грузовики могут попасть на Крымский полуостров только через альтернативный наземный маршрут или паромную переправу. Альтернативный маршрут пролегает от Таганрога Ростовской области до Джанкоя Республики Крым. Ориентировочное время в пути — 7 часов.

Движение легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме, однако на подходах к мосту транспортным средствам необходимо пройти досмотр в специальных пунктах. На участке, где идет ремонт, действует ограничение скоростного режима.

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Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за чего начался пожар. Огонь повредил два пролета автомобильной части моста, загорелись железнодорожные топливные цистерны. Во время взрыва погибли четыре человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК «Терроризм». Поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности даны ФСБ и МВД России. Президент Владимир Путин заявил, что к теракту причастны спецслужбы Украины.

Движение поездов и автомобилей (за исключением грузовиков) по неразрушенной части возобновили в тот же день. Через десять дней разрешили проезд грузовиков, но массой до 40 т. Ремонт моста начался 12 декабря. 5 декабря по отремонтированной части восстановили движение автотранспорта. Общий ремонт планируют завершить к июлю следующего года.

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