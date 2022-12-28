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Пропускную способность Крымского моста увеличат перед Новым годом

В Крыму пообещали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту с 29 по 31 декабря
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

В период новогодних праздников на Крымском мосту ускорят досмотр автомобилей, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма после межведомственного совещания.

«В связи с возможностью увеличения трафика в новогодние праздники участники совещания обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29–31 декабря с целью увеличения скорости прохождения необходимых для каждого автомобиля досмотровых мероприятий», — объясняется в сообщении.

Сейчас движение легковых автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме, указали в ведомстве. Движение грузовиков возможно только через альтернативный наземный автодорожный маршрут или паромную переправу.

Крымский мост был поврежден при взрыве грузовика 8 октября. Погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в нем украинские спецслужбы. Киев свою причастность ко взрыву отрицает.

Движение поездов и автомобилей (кроме грузовых) по неразрушенной части возобновили в день взрыва. Через десять дней власти разрешили проезд грузовиков, но массой до 40 т.

Ремонт моста начался 12 октября, к середине ноября оба разрушенных пролета установили. Движение по отремонтированной части запустили в начале декабря, результат ремонтных работ проверил Путин, проехав по мосту на машине.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин решил заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, так как они были деформированы. Движение транспорта с досмотром действует, но периодически приостанавливается для ремонтных работ.

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