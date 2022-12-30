Госдеп назвал КНР единственным соперником, способным изменить миропорядок

Китай является единственным соперником США, который способен изменить существующий мировой порядок. Об этом заявил заместителя госсекретаря Ведант Патель в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).

«КНР — наш единственный конкурент, который намерен изменить международный порядок», — сказал он. Как заявил Патель, для этой цели Китай наращивает свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу.

Отношения между Пекином и Вашингтоном обострились в августе 2022 года после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай не признает независимость Тайваня и считает остров своей территорией. Китай подверг визит резкой критике, начал военные учения в районе Тайваня и с тех пор регулярно перемещает свои вооруженные силы вблизи острова.

В ответ на учения китайских военных Тайвань повысил уровень боеготовности. Власти острова также решили в три раза увеличить срок службы в армии по призыву (с четырех месяцев до года), объяснив это угрозой со стороны КНР. Хотя США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, они продают ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, принятого в 1979 году, который предусматривает поставки оружия стране для самозащиты.

На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая 16 октября Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и не исключает применения силы. Он также подчеркнул необходимость превратить китайскую Народно-освободительную армию в войска «мирового класса» к 2027 году. По данным ЦРУ США, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.