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В США обвинили Россию и Китай в обмене стратегиями по ослаблению НАТО

Постпред США в НАТО: Россия и Китай обмениваются «инструментами» по ослаблению альянса
Китай и Россия обмениваются «стратегическими инструментами» по ослаблению НАТО и работают над тем, чтобы разделить партнеров по альянсу, заявила постпред США в этой организации Джулианна Смит
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Россия и Китай обмениваются набором стратегических инструментов, чтобы разделить страны НАТО, заявила постоянный представитель США в альянсе Джулианна Смит в интервью The Financial Times.

«Эти двое [Россия и Китай] все чаще обмениваются инструментами, которые должны беспокоить НАТО», — заявила Смит, указав среди других факторов на угрозы, связанные с поставками энергоресурсов и кибербезопасностью.

«Нет никаких сомнений, что КНР и Россия работают над тем, чтобы разделить трансатлантических партнеров. И теперь мы прекрасно осведомлены, еще глубже понимаем эти попытки и намерены их учитывать», — добавила она.

При этом Смит отметила, что намерение США состоит не в том, чтобы подтолкнуть европейских союзников по альянсу переключить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, а в том, чтобы они сосредоточились на разработке сильной политики внутренней безопасности.

«Чтобы было ясно, мы говорим о понимании того, как Китай действует в Евроатлантическом регионе и вокруг него... Как он может, посредством некоторых своих действий, создать некоторые риски безопасности или уязвимости для всего альянса или отдельных государств-членов», — объяснила постпред США в НАТО.

«Мы говорим о защите наших ценностей, защите нашего единства и защите себя от некоторых гибридных тактик, на которые, в частности, любят полагаться китайцы», — добавила она.

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Как отмечает The Financial Times, в сентябре в НАТО прошла первая специальная дискуссия по Тайваню, который сталкивается с растущими угрозами безопасности со стороны Китая.

В июне страны — члены НАТО утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса на следующее десятилетие. В ней Россия определяется как «наиболее серьезная и прямая угроза» безопасности членов НАТО. Китай, согласно документу, бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.

Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, комментируя новую концепцию альянса, заявил, что НАТО само представляет собой «системный вызов миру и стабильности».

В свою очередь, Кремль, комментируя документ, заявил, что российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО и принятие стратегии сдерживания России подтверждает правильность ее шагов по свертыванию официального диалога с альянсом.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
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