По всей Украине объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных карты воздушных тревог. Она действует с 15:43 (16:43 мск).

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день армия России начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Последний раз массированный удар наносился 16 декабря, о чем на следующий день сообщило российское Минобороны.

Президент Владимир Путин назвал удары по украинской энергетике ответом на теракты, в том числе взрыв на Крымском мосту, подрыв линий электропередачи на Курской атомной электростанции и атаку беспилотников в Севастополе. 8 декабря Путин отметил, что «сейчас много шума» по поводу ударов России по украинской энергетической инфраструктуре. «Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — сказал он.

24 декабря Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона, в результате которого были ранены 55 человек и погибли десять. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что обстрел велся украинскими военными для последующего обвинения в этом России.