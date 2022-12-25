Минобороны сообщило об ударе по пункту наемников близ Артемовска

На донецком направлении в ходе наступления российских войск уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля

Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников близ Артемовска (Бахмут) в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны.

«Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, на южнодонецком направлении нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам ВСУ, которые предприняли попытку контратаки на позиции российских войск у населенных пунктов Павловка и Владимировка ДНР. Потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.

Еще более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля были уничтожены на купянском направлении близ населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На краснолиманском направлении потерпели поражение две ротные тактические группы ВСУ близ населенного пункта Терны ДНР. «Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики», — сказали в ведомстве.

Потери противника за сутки на этом направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На донецком направлении в ходе наступления российскими войсками уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

23 декабря Минобороны отчитывалось об ударе по опорным пунктам украинских войск близ Артемовска в ходе наступления на донецком направлении. Тогда также были уничтожены более 80 украинских военных и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей, рапортовали там.

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов говорил, что сейчас основные усилия российских войск сосредоточены «на завершении освобождения территории Донецкой народной республики». Он уточнял, что общая протяженность линии соприкосновения составляет 815 км.