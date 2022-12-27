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Полянский назвал план Украины по мирному саммиту в ООН «Дипломатией 404»

Полянский заявил о невозможности саммита мира на Украине без России
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: John Minchillo / Getty Images)

Представить саммит мира без России нельзя, а без Украины — можно, заявил заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил об идее министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «провести до конца февраля некий саммит мира, где генсек ООН мог бы выступить в роли некоего посредника, а также о словах постпреда Украины Сергея Кислицы о незаконности членства России в Совбезе ООН.

«Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть «саммит мира» без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто. <...> Одним словом, «Дипломатия 404», — написал дипломат.

Вечером 26 декабря Кулеба заявил в интервью агентству Associated Press, что Киев намерен в феврале 2023 года организовать мирный саммит при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша. Министр отметил, что Москва к переговорам не готова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сказал, что Россия не следует чужим условиям, в том числе в вопросах проведениях переговоров по ситуации на Украине.

В свою очередь, Кислица в интервью «Европейской правде» сказал, что никакого подтверждения права России быть в Совете Безопасности ООН не существует: в Уставе ООН числится не Россия, а Советский Союз. 24 декабря 1991 года постпред СССР Юлий Воронцов просто заявил в конце заседания организации, что Россия будет страной — преемником Союза в ООН и в Совбезе, а он сам будет послом не СССР, а Российской Федерации, после чего закрыл заседание (Советский Союз в 1991 председательствовал в СБ). При этом Россия стала единственным государством в мире, которое обошло процедуру принятия новой страны и в ООН, и в Совбез, указал Кислица.

Дипломат призвал организацию признать ошибку. «Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН. <...> Предложить путь выхода из сложившейся ситуации можно будет только после того, как ООН по крайней мере признает ошибку и откроет скрываемые документы», — заявил Кислица.

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После начала спецоперации Киев не раз призывал исключить Россию из Совбеза ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в декабре заявила о желании США добиться такой меры, но они не видят для этого возможности. Представитель МИДа Мария Захарова в ответ сказала, что Вашингтон немедленно начал бы уничтожать Россию, если бы существовал способ это сделать.

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