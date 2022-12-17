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Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам на Украине

Минобороны: по военным и энергетическим объектам на Украине был нанесен массированный удар
Удар 16 декабря был нанесен «по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины», отчитались в ведомстве. «Цель удара достигнута», — заявили там
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, ОПК и обеспечивающих их объектам энергетической системы Украины, сообщило Минобороны России.

В ведомстве заявили, что все назначенные цели поражены.

Массированный удар нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования». «Цель удара достигнута», — заявили в военном ведомстве.

В результате российские военные смогли сорвать переброску иностранного оружия и боеприпасов, блокировать выдвижение резервных сил и остановить украинские оборонные предприятия по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, утверждает министерство.

«В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям», — добавили там.

В результате удара, отчитались в ведомстве, были уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 близ населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области.

В Минобороны также сообщили что «непрофессиональными действиями украинских расчетов ПВО» был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

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Накануне утром на Украине объявили воздушную тревогу, после чего власти ряда городов и регионов, в том числе Киева, Харьковской, Полтавской, Житомирской и Николаевской областей, сообщили о взрывах.

Из-за ударов по энергообъектам в стране начались перебои с электричеством, некоторые железнодорожные участки были обесточены, не работало метро в Киеве и Харькове. «Укрэнерго» объявило о наступлении блэкаута и ввело режим чрезвычайной ситуации. 17 декабря по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога.

В Кремле заявляли, что российские военные с 10 октября наносят удары по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Президент Владимир Путин объяснял обстрелы украинской энергетической инфраструктуры в том числе ответом на взрыв на Крымском мосту. Российская сторона обвинила в нем украинские спецслужбы, президент Владимир Зеленский говорил, что Киев не является заказчиком. «Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — заявлял Путин.

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Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине Минобороны
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