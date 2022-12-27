Лавров обвинил Киев в стремлении «столкнуть лбами» Россию и НАТО

Киев стремится вовлечь США и другие страны НАТО в конфликт на Украине, чтобы «сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России», заявил в интервью ТАСС глава МИД Сергей Лавров.

В качестве примера он привел падение ракеты на территории Польши, «которую [президент Украины Владимир] Зеленский лживо пытался выдать за российскую». «Хорошо, что Вашингтону и Брюсселю хватило тогда ума не поддаться на эту уловку», — сказал он.

Инцидент, о котором говорит министр, произошел 15 ноября. Тогда польские СМИ, в том числе Radio ZET, сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной, указав, что от взрыва одной из них погибли два человека. Власти республики созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности. Польский президент Анджей Дуда позже уточнил, что на территории страны нашли обломки одной ракеты.



Российское Минобороны назвало намеренной провокацией сообщения в СМИ о том, что ракета принадлежит Москве. В ведомстве заявили, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинской армии.

Анджей Дуда также заявил, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300. Он назвал инцидент случайностью, и с этим согласились в Вашингтоне. Белый дом при этом указал, что конечная ответственность лежит на России, поскольку украинские военные пытались сбить ее ракету.