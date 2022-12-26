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Путин заявил о готовности стран СНГ вместе решать разногласия

Владимир Путин: у стран СНГ возникают разногласия, но они готовы решать их вместе
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Между странами СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать и выстраивать отношения в духе сотрудничества и получения взаимной выгоды, заявил российский президент Владимир Путин во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи вел РБК.

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать», — сказал он.

По словам Путина, государства стараются решать возникающие проблемы сами — «вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия». Он отметил сотрудничество стран СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

На встрече присутствуют представители семи стран Содружества — президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев, а также премьер‑министр Армении Никол Пашинян.

Путин не уточнил, какие именно разногласия он имел в виду, однако в декабре между Москвой и Ереваном возник разлад из-за блокировки азербайджанскими экоактивистами Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Этот район находится в зоне ответственности российских миротворцев.

Армянский премьер обвинил их в невыполнении своих обязательств по обеспечению беспрепятственного передвижения по коридору. Кремль в ответ на это заявил, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия. МИД назвал упреки Пашиняна необоснованными.

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