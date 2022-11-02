Эксперты назвали плюсы и минусы для экономик СНГ от приезда россиян

Отъезд специалистов из России в соседние страны приносит пользу их экономикам, но увеличивает риски инфляции и роста социальной напряженности, считают в Oxford Economics

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Выезд россиян в постсоветские страны на фоне спецоперации на Украине и частичной мобилизации позитивно влияет на экономики принимающих государств, хотя и несет в себе некоторые риски. Об этом пишет ведущий экономист по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics Татьяна Орлова в своем обзоре «Утечка мозгов» из России приносит пользу ее соседям из бывшего СССР» (РБК ознакомился с обзором).

Согласно доступным данным по численности уехавших, на которые ссылается экономист, большинство из них прибыли в Турцию, Казахстан, Армению, Грузию и Азербайджан. Для стран постсоветского пространства — влияние именно на них оценивает эксперт Oxford Economics — эффект от релокации россиян выражается в притоке денежного и человеческого капитала. Денежные поступления уже позитивно влияют на баланс текущего счета стран, активизирует их внутренний спрос на товары и услуги. Приток человеческого капитала может принести пользу в долгосрочном периоде, если принимающие страны создадут благоприятные условия для работы высококвалифицированных выходцев из России.

Поддержка для экономик

По данным, которые приводят в Oxford Economics, только в сентябре в Казахстан уехали около 200 тыс. россиян, в Грузию — 70 тыс. и в Армению — 60 тыс. человек. Азербайджан не отчитывался о числе прибывших осенью, однако отдельные наблюдения свидетельствуют, что и здесь приток существенный, пишет Орлова.

С учетом этих оценок и принимая во внимание введенный в марте запрет на вывоз более $10 тыс. из страны, россияне могли привезти в Казахстан, Грузию и Армению около $3 млрд наличными в сентябре, подсчитали в Oxford Economics. «Гораздо большие суммы», вероятно, были переведены на счета местных банков, поскольку ограничений на это не было, пишет Орлова. «В Казахстане объем средств на банковских депозитах российских граждан в этом году вырос более чем в четыре раза и составил $1,4 млрд», — указывает она. В Банке России сообщали, что в сентябре с банковских счетов было снято около 500 млрд руб., или примерно $8 млрд.

По итогам первого полугодия (данных за третий квартал еще нет) баланс текущего счета улучшается во всех странах, попавших в выборку, куда в разных количествах релоцировались россияне, — Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане. При этом для стран — экспортеров углеводородов (Азербайджан и Казахстан) приток российского капитала является дополнительным источником улучшения показателей текущего счета, а для стран-импортеров (Грузия, Армения) — поддерживающим фактором, отмечается в обзоре.

Кроме того, приток свежего капитала позволил таким небольшим экономикам постсоветского пространства, как Грузия, Армения и Молдавия, в этом году нарастить свои валютные резервы, что повышает их устойчивость к внешним потрясениям, приходит к выводу автор. Молдавии это удалось в большей степени за счет беженцев с Украины, а не мигрантов из России, уточняет Орлова.

Постсоветские страны, принявшие наибольшее количество мигрантов из России, пока демонстрируют экономический рост, который, как ожидается, опередит даже самые смелые прогнозы, соглашается экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. По ее словам, дополнительными драйверами этого роста стали туризм (поскольку из России стало сложно или невозможно ездить во многие другие страны), активизация торговли с РФ и крепкий рубль, который позволяет странам увеличивать доходы от экспорта и от трудовых переводов. В октябре ЦБ Армении улучшил прогноз по росту ВВП страны в 2022 году с прежних 1,6 до 13% из-за приезда большого количества «талантливых, хорошо образованных людей».

«Дополнительные доходы получили бюджеты всех этих стран, это связано с ростом экономической активности, поступлений от НДС и других налогов. Теперь стоит вопрос — как распорядиться этими «горячими деньгами». Пока страны придерживаются консервативной стратегии, направляя дополнительные доходы на сокращение бюджетного дефицита, который есть у всех, кроме Азербайджана», — отмечает Донец.

Вклад в деловую активность и демографию

Переселение россиян стимулирует деловую активность и обеспечивает принимающие страны образованным и квалифицированным человеческим капиталом, полагают в Oxford Economics. В частности, эмигранты из России переносят в страны релокации свой бизнес. По данным неправительственной организации «Transparency International — Грузия» (российское отделение Transparency признано Минюстом НКО-иноагентом), с марта по июнь россияне зарегистрировали в стране 6400 компаний, что в семь раз превышает показатель 2021 года.

Те страны, которые «расстелили красную дорожку для российских предпринимателей», улучшили перспективы для роста экономики своей страны, поскольку новые компании будут платить налоги и создавать рабочие места, уверена Орлова. В пример она приводит Азербайджан, который целенаправленно создает благоприятные условия для прибывших: в частности, предлагает низкие налоговые ставки для вновь зарегистрированных фирм.

Принимающие мигрантов страны выигрывают и с точки зрения демографии. Прирост человеческого капитала повысит долгосрочные темпы роста принимающих стран, прогнозирует автор обзора. Жены и дети переезжающих мужчин будут создавать дополнительный спрос на товары и услуги в постсоветских странах.

Оценки о позитивном влиянии российских эмигрантов на экономику постсоветских стран сильно преувеличены, парирует доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, с учетом типичного для стран СНГ дефицита рабочих мест россияне едва ли будут там оставаться.

«Сейчас прибывшие россияне оказывают поддержку экономикам принявших их стран своими деньгами, но возможности для трат небесконечны. Все эффекты от притока мигрантов, как положительные, так и отрицательные, будут краткосрочными», — убежден он.

Негативные эффекты

Переселение россиян может вызвать социальную напряженность в принимающих странах, указывает экономист Oxford Economics. Автор обзора приводит в пример Грузию: после военного конфликта 2008 года с Россией и последующего отсоединения Абхазии и Южной Осетии грузины «остаются настороженными», несмотря на экономические выгоды от приезда россиян.

Другой повод для недовольства местных жителей — удорожание стоимости жизни, включая существенный рост цен на аренду жилья на фоне повышенного спроса. В начале октября Минюст Узбекистана сообщал, что арендодатели выселяют местных арендаторов в пользу иностранцев и необоснованно завышают цены.

«Власти стран, принявших большое число российских мигрантов, должны выбрать правильное сочетание стратегий, чтобы извлечь максимальную выгоду из притока денежного и человеческого капитала из России, избегая при этом перегрева рынка», — делает вывод Орлова.

В странах растут инфляционные ожидания, констатирует Донец. Сбить их помогает повышение ключевых ставок, что недавно сделали Казахстан, Армения и Азербайджан.

При этом основным риском для продолжения роста экономик за счет фактора притока мигрантов из России Донец называет обратный отток людей или переезд в другие страны. «Проблема любого бума, перегрева — последующее охлаждение. В любом случае мы ожидаем, что в следующем году дополнительный приток мигрантов уже не будет таким активным, а национальные валюты будут чувствовать себя послабее», — предупреждает она.