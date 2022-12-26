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Неформальная встреча глав СНГ в Петербурге. Видео
В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ. В нем участвуют лидеры России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. РБК вел трансляцию с начала встречи
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Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
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Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
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Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
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Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
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Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
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Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.