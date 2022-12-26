Неформальная встреча глав СНГ в Петербурге. Видео

В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ. В нем участвуют лидеры России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. РБК вел трансляцию с начала встречи