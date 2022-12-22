Москва заявила об отказе Еревана от встречи по мирному договору с Баку
Власти Армении отказались от встречи с азербайджанской стороной для обсуждения вопросов подготовки мирного договора, ее планировали провести в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.
«Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что министр Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ситуацию в регионе, которая обострилась после перекрытия Лачинского коридора. Они также затронули разногласия Еревана и Баку по разработке рудных месторождений в регионе, Лавров указал на необходимость обеспечить беспрепятственную связь между Арменией и Нагорным Карабахом по Лачинскому коридору, согласно заключенным соглашениям.
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