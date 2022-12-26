Песков рассказал о планах Путина посетить богослужение в Рождество

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

На Рождество президент Владимир Путин, как обычно, посетит богослужение. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«В Рождество [Путин] традиционно посещает службу. Будет так и в этом году», — сказал Песков.

В этом году Путин принял участие в рождественском богослужении в своей резиденции в Ново-Огарево в Московской области. Служба прошла в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви резиденции. Позже Песков уточнил, что Путин находился в храме без прихожан из-за мер по борьбе с коронавирусом.

В 2017 году президент провел праздник в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, в 2018-м — в церкви Симеона и Анны в Санкт-Петербурге. Рождество 2019 и 2020 годов Путин встречал в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге. В прошлом году он поехал в Новгородскую область, в церковь Николы на Липне.

Новый год Путин в этом году планирует встретить в кругу близких — об этом он сам сообщил журналистам. «Посмотрю выступление президента, поздравление», — отметил глава государства.