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Путин подарил церкви Николы на Липне икону

Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области, в которой он встречал Рождество, икону Господь Вседержитель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры», — говорится в сообщении. Как передают «РИА Новости», икона была изготовлена в 2017 году.

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Президент встретил Рождество в церкви Николы на Липне, расположенном в восьми километрах Великого Новгорода. Церковь построена в 1292 году архиепископом Климентом на месте обретения в начале XII века чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского. Она является старейшей на территории России, построенной после монгольского нашествия.

В 2017-2019 годах храм отреставрировали. Икона «Никола Липный» находится в Новгородском музее-заповеднике.

Владимир Путин Рождество икона
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