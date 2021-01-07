Путин подарил церкви Николы на Липне икону

Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области, в которой он встречал Рождество, икону Господь Вседержитель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры», — говорится в сообщении. Как передают «РИА Новости», икона была изготовлена в 2017 году.

Президент встретил Рождество в церкви Николы на Липне, расположенном в восьми километрах Великого Новгорода. Церковь построена в 1292 году архиепископом Климентом на месте обретения в начале XII века чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского. Она является старейшей на территории России, построенной после монгольского нашествия.

В 2017-2019 годах храм отреставрировали. Икона «Никола Липный» находится в Новгородском музее-заповеднике.