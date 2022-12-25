Карл III в первой рождественской речи заявил о «времени великих тревог»

Карл III (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В своем первом обращении по случаю Рождества новый король Великобритании Карл III почтил память своей матери, королевы Елизаветы II, и заявил о тяжелых временах. Видеозапись речи размещена на YouTube-канале британской королевской семьи.

Монарх поблагодарил всех, кто выразил сочувствие ему и его близким после смерти Елизаветы II в сентябре этого года.

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«Рождество — особенно трогательное время для всех нас, потерявших близких. Мы чувствуем их отсутствие в каждую знакомую смену времени года и вспоминаем их в каждой заветной традиции», — сказал он.

Карл III отметил, что сейчас наступило «время великих тревог и лишений». В частности, он упомянул тот факт, что людям приходится искать «способы оплатить свои счета, чтобы их семьи были сыты и согреты». В этой связи король отметил важность человечности и поблагодарил тех, кто оказывает помощь оказавшимся в трудной ситуации и занимается благотворительностью.

С рождественским посланием выступил и папа римский Франциск. В нем он призвал к прекращению боевых действий на Украине, упомянул о затяжных конфликтах в других странах, в том числе на Ближнем Востоке, и осудил «ветры войны, продолжающие обдавать человечество ледяной стужей».