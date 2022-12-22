Путин рассказал о своих планах на Новый год

Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Владимир Путин планирует встретить Новый год с близкими. Об этом он рассказал во время пресс-подхода после заседания Госсовета.

«Ничего здесь такого необычного нет. Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких. <...> Посмотрю выступление президента, поздравление», — сказал он.

На пресс-подходе Путин заявил, что Россия прошла 2022 год уверенно. «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», — заверил глава государства.

В 2021 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже говорил о планах Путина встретить Новый год в кругу родных и друзей. Сам Путин рассказал, как выбирает внукам подарки: он не ходит по магазинам, но пользуется возможностью «другими способами что-то выбрать» и старается делать это сам.

В том же году ВЦИОМ проводил опрос, с кем из политиков россияне хотели бы отметить этот праздник. Путин оказался на первом месте, набрав 21% голосов.