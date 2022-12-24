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Папа римский в канун Рождества призвал помнить об измученных войной

Папа римский в канун Рождества призвал помнить об измученных войной и бедных
Понтифик напомнил, что человечеству необходимо бороться с жадностью и «взглянуть за пределы потребительства». «Как всегда, главными жертвами этой человеческой жадности являются слабые и уязвимые», — указал Франциск
Фото: Angelo Carconi / EPA / ТАСС
Фото: Angelo Carconi / EPA / ТАСС

Папа римский Франциск на торжественной мессе в канун Рождества (по католическому календарю) призвал помнить об измученных войной и бедных, а также отказаться от жадности и нескончаемого потребления, передает Reuters.

«Мужчины и женщины в нашем мире, жаждущие богатства и власти, пожирают даже своих соседей, своих братьев и сестер. <...> Сколько мы видели войн! И в скольких местах даже сегодня к человеческому достоинству и свободе относятся с презрением», — заявил понтифик.

По его словам, человечеству необходимо бороться с жадностью и «взглянуть за пределы потребительства», заново открыть для себя его значение и помнить о тех, кто больше других страдает от войн и нищеты. «Как всегда, главными жертвами этой человеческой жадности являются слабые и уязвимые», — отметил Франциск.

Папа римский в своих проповедях неоднократно призывал «снижать уровень расходов», в том числе за счет рождественских праздников. «Давайте проведем Рождество скромнее, с более скромными подарками, давайте отправим то, что сбережем, нуждающемуся украинскому народу», — заявил он 14 декабря.

Спустя несколько дней Франциск рассказал, что хотел бы получить в подарок на Рождество «немного мира», напомнив, что военные конфликты разворачиваются не только на Украине, но и в Мьянме, Йемене, Сирии.

Также папа римский не раз пытался содействовать урегулированию украинского конфликта. В октябре он обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а украинского лидера Владимира Зеленского призвал «быть открытым для серьезных предложений о мире». Ватикан 27 ноября подтвердил готовность организовать у себя переговоры сторон конфликта.

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