Путин встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга

Кадры из церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге распространил «Первый канал» во время прямой трансляции из Храма Христа Спасителя, где богослужение вел патриарх Кирилл.
На них видно, что Владимир Путин без галстука стоял в первом ряду и участвовал в рождественской литургии.
Глава правительства России Дмитрий Медведев Рождество встретил в Храме Христа Спасителя.
Церковь Симеона и Анны была создана в Санкт-Петербурге при императрице Анне Иоановне. Долгое время она была придворной. Работа церкви была прекращена в 1938 году. Сначала там был склад, потом музей, а верующим храм вернули уже в начале 1990-х.
В прошлом году Путин встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
В 2016 году Путин встретил Рождество в храме в селе Тургиново Тверской области. В этом храме крестили его родителей. Там же он встречал Рождество и в 2011 году.