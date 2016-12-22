Путин встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Симеона и Анны, которая была построена в начале XVIII века

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Кадры из церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге распространил «Первый канал» во время прямой трансляции из Храма Христа Спасителя, где богослужение вел патриарх Кирилл.

На них видно, что Владимир Путин без галстука стоял в первом ряду и участвовал в рождественской литургии.

Глава правительства России Дмитрий Медведев Рождество встретил в Храме Христа Спасителя.

Церковь Симеона и Анны была создана в Санкт-Петербурге при императрице Анне Иоановне. Долгое время она была придворной. Работа церкви была прекращена в 1938 году. Сначала там был склад, потом музей, а верующим храм вернули уже в начале 1990-х.

В прошлом году Путин встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.

В 2016 году Путин встретил Рождество в храме в селе Тургиново Тверской области. В этом храме крестили его родителей. Там же он встречал Рождество и в 2011 году.