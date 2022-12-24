Президент ФРГ посвятил свою рождественскую речь конфликту на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
МИД назвал задачу группировки войск России и Белоруссии Политика, 09:49
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 09:26
Социальный фонд сохранит сроки перечисления пенсий и выплат Общество, 09:22
«РИА Новости» узнало о поимке в ЛНР готовившего теракты экс-члена «Азова» Политика, 09:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:12
Ефимов рассказал о планах постройки 47 детсадов и школ по программе МПТ Город, 09:10
5 сериалов на выходные. «Эмили в Париже», приквел «Ведьмака» и другие Life, 09:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что такое праздничная депрессия и как с ней справляться Социальная экономика, 09:00
Доллар по ₽60 или ₽80: прогнозы экспертов на 2023 год Инвестиции, 09:00
Президент ФРГ посвятил свою рождественскую речь конфликту на Украине Политика, 08:55
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 08:39
В США не менее девяти человек погибли во время снежной бури Общество, 08:03
В ЛНР заявили об активизации украинских диверсионных групп в Донбассе Политика, 07:59
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 07:50
Политика ,  
0 

Президент ФРГ посвятил свою рождественскую речь конфликту на Украине

Президент ФРГ Штайнмайер посвятил свою рождественскую речь конфликту на Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении высказался о событиях на Украине и реакции немцев на них, передает tagesschau.

Штайнмайер рассказал, что встречался с детьми-беженцами из Украины, которые «пережили ужасные вещи» и сильно напуганы. В этой связи глава государства отметил «великодушие» немецкого народа, принявшего беженцев. Однако, отметил президент, возникший кризис потребовал многого от жителей ФРГ, а некоторым из них придется в чем-то ограничивать себя.

По словам немецкого лидера, ему помогают с уверенностью смотреть в будущее солидарность и гуманность, а также сплоченность.

«Украина заявляет о себе с большим мужеством. Европа вместе. И наша страна в очередной раз превосходит себя перед лицом вызова. Мы не впали в панику», — отметил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что самым заветным желанием в этом году является наступление мира, но он должен быть «справедливым», однако пока он не «ощутим».

Осенью Штайнмайер приезжал на Украину, это был его первый визит. Во время прибытия президенту пришлось провести полтора часа в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Черниговской области. По словам Штайнмайера, это дало ему «впечатляющее представление об условиях, в которых» живут украинцы. Позднее он встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Читайте на РБК Pro
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Основатель Cofix Ави Кац — о том, как найти идею для бизнеса
Вижу цель, не вижу препятствий: как начать продвигаться в карьере
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода

Немецкий президент мог посетить страну еще весной. Однако Киев отказал ему в визите из-за «тесных связей с Россией» и поддержки проекта «Северный поток-2», сообщала Bild. Берлин воспринял это с раздражением, но затем стороны разрешили разногласия.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Украина Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Материалы по теме
Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве с Россией и крахе мечты Горбачева
Политика
Президент ФРГ Штайнмайер впервые с начала боевых действий посетил Киев
Политика
Президент ФРГ призвал не решать за Украину в вопросе о мирных переговорах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter