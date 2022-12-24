Президент ФРГ посвятил свою рождественскую речь конфликту на Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении высказался о событиях на Украине и реакции немцев на них, передает tagesschau.

Штайнмайер рассказал, что встречался с детьми-беженцами из Украины, которые «пережили ужасные вещи» и сильно напуганы. В этой связи глава государства отметил «великодушие» немецкого народа, принявшего беженцев. Однако, отметил президент, возникший кризис потребовал многого от жителей ФРГ, а некоторым из них придется в чем-то ограничивать себя.

По словам немецкого лидера, ему помогают с уверенностью смотреть в будущее солидарность и гуманность, а также сплоченность.

«Украина заявляет о себе с большим мужеством. Европа вместе. И наша страна в очередной раз превосходит себя перед лицом вызова. Мы не впали в панику», — отметил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что самым заветным желанием в этом году является наступление мира, но он должен быть «справедливым», однако пока он не «ощутим».

Осенью Штайнмайер приезжал на Украину, это был его первый визит. Во время прибытия президенту пришлось провести полтора часа в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Черниговской области. По словам Штайнмайера, это дало ему «впечатляющее представление об условиях, в которых» живут украинцы. Позднее он встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Немецкий президент мог посетить страну еще весной. Однако Киев отказал ему в визите из-за «тесных связей с Россией» и поддержки проекта «Северный поток-2», сообщала Bild. Берлин воспринял это с раздражением, но затем стороны разрешили разногласия.