Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Кадры литургии с участием главы государства распространил «Первый канал» во время прямой трансляции из храма Христа Спасителя, где богослужение вел патриарх Кирилл.
Во время литургии возле Путина находились более 10 детей, священнослужители и прихожане.
Ночную божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе служит его настоятель Николай Брындин. Также на праздничной службе присутствуют полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.