Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

Глава государства принял участие в литургии в Спасо-Преображенском соборе, где был крещен в середине XX века

Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Кадры литургии с участием главы государства распространил «Первый канал» во время прямой трансляции из храма Христа Спасителя, где богослужение вел патриарх Кирилл.

Во время литургии возле Путина находились более 10 детей, священнослужители и прихожане.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ночную божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе служит его настоятель Николай Брындин. Также на праздничной службе присутствуют полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.