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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил о готовности подписать с Баку мир по предложениям Еревана

Пашинян: Ереван готов подписать с Баку мирный договор согласно предложениям Армении
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Ереван передал Баку свои предложения по мирному соглашению, и готов подписать его по этому содержанию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, передает News.am.

«Армения передала свои предложения по открытию региональных коммуникаций, и готова пойти на незамедлительное решение», — сказал Пашинян. Он также выразил надежду, что реакция Азербайджана будет положительной. Пашинян уточнил, что предложения касаются возобновления регионального сообщения.

Премьер отметил, что Армения уже передавала Азербайджану свои предложения по дальнейшей работе комиссии по делимитации и демаркации границы, но так и не получила ответа.

12 декабря армянский МИД сообщил, что группа азербайджанских граждан, которые представились активистами-экологами, заблокировала Лачинский коридор — единственную дорогу между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Арменией. Совет безопасности НКР обратился к командованию российских миротворцев.

Российское Минобороны 13 декабря заявило, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения. Азербайджанский МИД в тот же день заявил, что Лачинский коридор был перекрыт «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана». МИД России назвал обвинения недопустимыми. 

Нагорный Карабах — регион в восточной части Армянского нагорья, вместе с Равнинным Карабахом составляет историко-географическую область Карабах. На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек, большинство из них — этнические армяне.

Переговоры по урегулированию отношений Армении и Азербайджана активизировались после очередных столкновений в приграничных зонах в сентябре. В начале октября турецкие власти заявили, что Баку и Ереван достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора. По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, речь идет, в частности, о признании территориальной целостности друг друга и демаркации границ.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда допустил, что к концу года Баку и Ереван могут достичь мирного соглашения. В Армении заявляли о готовности к нормализации отношений.

В ноябре армянская сторона передала азербайджанской предложения по мирному договору. 28 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал, что Ереван получил комментарии Баку по проекту договора, и добавил, что переговоры продолжаются. 7 декабря Алиев и Пашинян должны были провести переговоры в Брюсселе, но встреча не состоялась.

Теги
Армения Азербайджан Нагорный Карабах мирный договор
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