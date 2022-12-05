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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава МИД Азербайджана допустил переговоры с Арменией до конца года

Глава МИД Азербайджана Байрамов: переговоры с Арменией могут пройти до конца 2022 года
Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Третий раунд переговоров по проекту мирного соглашения между Ереваном и Баку может пройти до конца этого года, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, передает азербайджанское агентство Report.

«Третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что до конца текущего года представляется возможным провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора», — сказал он.

Переговоры по урегулированию отношений Армении и Азербайджана активизировались после очередного обострения конфликта сторон в сентябре: тогда в ходе столкновений в приграничных зонах, по официальным данным, погибли более 200 армян и 80 азербайджанцев.

В начале октября в Праге прошла трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Анкаре заявили, что Баку и Ереван достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора. По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, речь идет, в частности, о признании территориальной целостности друг друга и демаркации границ.

Алиев тогда допустил, что к концу года Баку и Ереван могут достичь мирного соглашения. В Армении заявляли о готовности к нормализации отношений.

31 октября в Сочи прошла встреча Пашиняна, Алиева и российского президента Владимира Путина. В совместном заявлении по итогам переговоров стороны отметили важность пребывания российских миротворцев в Карабахе и обязались отказаться от применения силы. Тем не менее в ноябре Армения и Азербайджан снова обвиняли друг друга в обстрелах.

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7 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с Байрамовым в Вашингтоне. Армянская сторона передала Азербайджану предложения по мирному договору. Как сообщал МИД Армении, главы дипведомств республик обменялись мнениями «об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении».

28 ноября Мирзоян рассказал, что Ереван получил комментарии Баку по проекту договора. Он добавил, что переговоры продолжаются, и отметил важную роль международных посредников.

В конце ноября Алиев заявил, что его встреча с Пашиняном, запланированная на 7 декабря в Брюсселе, не состоится, поскольку армянский премьер согласен проводить переговоры только при условии участия французского президента Эмманюэля Макрона. В МИД Армении объяснили, что Пашинян готов к встрече в формате, который в последний раз использовался в Праге. Тогда встреча проходила при участии Макрона и главы Евросовета Мишеля.

Теги
Армения Азербайджан МИД переговоры мирное соглашение
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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