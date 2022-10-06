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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев допустил достижение мира с Арменией до конца года

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан до конца года, если Ереван поддержит эту инициативу, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Азерайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца этого года, если он будет приветствоваться Арменией, передает Milli.az.

«Наши инициативы продвигаются не так легко, первая встреча министров иностранных дел не принесла конкретных результатов. Но я считаю, что это позитивный шаг. Думаю, что если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года», — сказал Алиев.

Он добавил, что в ходе трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла накануне, увидел, что заявленные Баку принципы по нормализации отношений были приняты. «Это естественно, потому что мы не изобрели ничего нового. Это принципы, основанные на отношениях между государствами, которые хотят нормализовать отношения», — отметил азербайджанский президент.

Очередное обострение конфликта Армении и Азербайджана произошло в сентябре: в ходе столкновений в приграничных зонах, по официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев. После этого активизировались переговоры по урегулированию отношений между сторонами.

Ереван также заявлял о готовности к нормализации отношений с Баку, об этом говорил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым 20 сентября. «Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всесторонней нормализации отношений», — говорилось в сообщении армянского МИДа.

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