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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Турция заявила, что Ереван и Баку условились по пунктам мирного договора

МИД Турции: Азербайджан и Армения договорились по принципиальным пунктам мирного договора
Алиев, Пашинян и Эрдоган провели трехстороннют встречу в Праге 6 октября. Как уточнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, по ее итогам стороны достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, осталось их реализовать. Об этом в интервью телеканалу Tvnet заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать», — сказал он.

По его словам, процесс нормализации отношений Анкары и Еревана, так же как и мирные переговоры Баку и Еревана, не могут протекать отдельно друг от друга. На вопрос телеведущего, является ли это «красной чертой» Турции, Чавушоглу ответил утвердительно.

Армения и Турция неоднократно предпринимали попытки наладить отношения. В конце прошлого года стороны решили назначить специальных представителей по нормализации отношений. С февраля этого года в Турции и Армении возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. Весной МИД Армении выразил готовность установить дипломатические отношения с Анкарой и открыть границу (закрыта с 1993 года). Летом стороны договорились об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран.

Основные противоречия Армении и Азербайджана связаны с неопределенным статусом Нагорного Карабаха, а также с желанием Баку открыть сухопутный коридор в Нахичевань. Обострение конфликта произошло летом 2020 года, однако уже в ноябре Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, которое предполагает полное прекращение огня, передачу Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также ввод российских миротворческих сил в Нагорный Карабах.

Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в сентябре: в ходе столкновений в приграничных зонах, по официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев. После этого активизировались переговоры по урегулированию отношений.

Так, о готовности к нормализации отношений с Баку говорил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым 20 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также допускал достижение мира с Арменией до конца текущего года.

6 октября премьер Армении Никол Пашинян, Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели трехстороннюю встречу в Праге. Газета Sabah со ссылкой на источники писала, что на встрече лидеры должны были в том числе обсудить нормализацию отношений и мирный договор.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Азербайджан Армения мирный договор Турция Мевлют Чавушоглу
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