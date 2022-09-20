МИД Армении заявил о готовности наладить отношения с Азербайджаном

Фото: Министерство иностранных дел Армении/ mfa.am

Армянская сторона готова к нормализации отношений с Азербайджаном. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всесторонней нормализации отношений», — сказано в сообщении на сайте армянского МИД.

Во время встречи глава ведомства потребовал вывести войска Азербайджана с территории Армении и задействовать международные механизмы для деэскалации, а также решить гуманитарные вопросы, в том числе репатриировать военнопленных.

Очередное обострение конфликта между Баку и Ереваном произошло в ночь с 12 на 13 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов на юго-восточной границе. Баку заявил, что армяне заминировали пути снабжения азербайджанской армии и начали обстреливать ее позиции. С армянской стороны погибли 135 человек, с азербайджанской — 79.

По запросу премьер-министра Армении Никола Пашиняна в страну приехала группа экспертов Организации договора о коллективной безопасности. На выступлении в парламенте он заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, но никаких документов не подписывал. К ночи 15 сентября на улицы Еревана вышли сотни протестующих, которые требовали выхода Армении из ОДКБ.

19 сентября эксперты ОДКБ доложили о результатах мониторинга и рассказали о выработанных предложениях по решению конфликта министру обороны Армении Сурену Папикяну.