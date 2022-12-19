Путин допустил рост товарооборота с Белоруссией до рекордных $40 млрд в 2022 году

Путин допустил рекордный товарооборот с Белоруссией в 2022 году

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам года может достичь $40 млрд, что станет новым рекордом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске. Трансляцию вел РБК.

В 2021 году, по словам Путина, товарооборот между странами вырос на треть и достиг $38,5 млрд, что стало рекордом. За период с января по октябрь он увеличился еще на 10% «к базе прошлого года», уточнил он.

«Есть основания полагать, что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку $40 млрд торгового оборота», — предположил глава государства.

Минск нарастил торговлю с Москвой на фоне санкций и запрета на импорт товаров из других стран. Белоруссия и Россия начали развивать совместные проекты по импортозамещению. В октябре российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Москва решила выделить Минску $1,5 млрд на эти цели.

Товарооборот России, по данным властей, растет и с другими странами. 15 декабря Путин заявил о росте поставок основных товаров из России в ЕС за девять месяцев 2022 года вопреки санкциям. «Поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли — в нашу пользу — в 2,3 раза, до $138 млрд», — говорил он. Президент объяснял тенденцию тем, что ЕС продолжает потреблять российские товары и услуги, сдерживая обратные потоки.

В середине июля глава государства сообщил о рекордном товарообороте с Ираном. МИД спустя месяц назвал «колоссальными» темпы роста товарооборота с Китаем. По итогам 2021 года он достиг $140 млрд, говорил глава департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский. К ноябрю этого года товарооборот составил $153,9 млрд и досрочно установил годовой рекорд, отмечали в Главном таможенном управлении КНР.