Путин заявил о рекордном товарообороте с Ираном

Владимир Путин (справа) и Эбрахим Раиси (Фото: kremlin.ru)

Отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, с точки зрения товарооборота страны отмечают рекордные цифры, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в рамках саммита в Тегеране. РБК вел трансляцию встречи.

«Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», — добавил Путин.

Путин прибыл в Тегеран на саммит стран — гарантов Астанинского процесса по урегулированию сирийского конфликта. В рамках саммита российский лидер примет участие в трехсторонних переговорах с Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретится с главами стран по отдельности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что встреча с иранским и турецким лидерами важна, поскольку является шансом обсудить региональные и международные проблемы. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин обсудит с Эрдоганом вопросы вывоза зерна с Украины, также планируется затронуть планы Турции провести военную операцию на севере Сирии.

В конце мая министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин заявил, что Россия и Иран намерены ввести торговлю на основе бартера. В частности, отметил он, Тегеран заинтересован в импорте цинка, свинца и глинозема для металлургической и горнодобывающей отраслей, Москва в обмен будет получать автозапчасти и газовые турбины. Также министр рассказал, что Иран подписал контракт с российскими электростанциями по ремонту газовых турбин в обмен на импорт стали из России.