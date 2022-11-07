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Торговля России с Китаем досрочно установила новый годовой рекорд

Статистика КНР: Торговля с Россией за 10 месяцев превысила $150 млрд, став рекордной
Товарооборот России и Китая по итогам десяти месяцев 2022 года обогнал прошлогодний рекордный уровень. В октябре китайский экспорт в Россию, как и импорт из России, увеличился на треть в годовом выражении
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российско-китайский оборот торговли товарами за десять месяцев 2022 года увеличился на 33% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $153,9 млрд, сообщило 7 ноября Главное таможенное управление КНР, представляя статистику за октябрь. Достигнутый показатель уже превысил весь прошлогодний объем двусторонней торговли ($147,2 млрд), который был рекордным для Москвы и Пекина.

Сильный рост российско-китайской торговли в 2022 году стал одним из главных сюжетов российской экономики после введения жестких санкций Запада начиная с февраля. Россия перенаправила в КНР значительные объемы нефти и угля, которые перестала поставлять в западные страны. Китайские компании, в свою очередь, резко нарастили экспортные поставки в Россию, воспользовавшись уходом с российского рынка многих западных компаний (добровольно или из-за санкций).

В октябре 2022 года товарный экспорт Китая в Россию вырос на 34,6% в годовом выражении, до $7,4 млрд, а импорт товаров из России — на 34,3%, до $10,2 млрд. Однако по сравнению с показателями сентября 2022 года экспорт снизился на 7,4% (первое месячное сокращение с апреля), а импорт — на 4%. В целом китайский экспорт во все страны мира в октябре снизился на 0,3% в годовом выражении, что стало первым таким спадом в долларовом эквиваленте с мая 2020 года.

Российские власти в этом году приостановили публикацию таможенной статистики. Исторически данные по двустороннему товарообороту от ФТС и от китайской таможни были близки: за 2021 год торговый оборот России и Китая, по данным ФТС, составил $141,4 млрд — на 4% меньше показателя, заявленного китайскими властями.

Еще до начала специальной российской военной операции на Украине, в начале февраля, руководитель КНР Си Цзиньпин, по сообщению Кремля, заявлял, что товарооборот двух стран может в предстоящие годы достичь $250 млрд. По итогам 2022 года прогнозируется очередной рекорд во взаимной торговле с Китаем — на уровне $170–180 млрд, говорил в прошлом месяце первый замглавы ФТС России Руслан Давыдов.

Еще в 2021 году крупнейшим торговым партнером России был Евросоюз (27 стран в совокупности), на долю которого приходилось 36% российского внешнего оборота — против 18% у Китая. По расчетам европейского аналитического центра Bruegel, в августе товарооборот Евросоюза с Россией снизился до $19,5 млрд, а Китая с Россией — увеличился до $19,2 млрд. Осенью китайско-российская торговля продолжила расти в годовом выражении. 

Разбивка китайского экспорта и импорта по конкретным товарным категориям с Россией за октябрь пока не раскрывается. В сентябре 51% (более $4 млрд) экспорта КНР в Россию приходилось на категории оборудования, механических устройств, электрических машин, электронного оборудования и наземного транспорта (группы 84–87 международной товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности). 

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
торговля Китай санкции товарооборот
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