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Встреча Путина и Лукашенко в Минске. Трансляция
В Минске проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. РБК ведет прямую трансляцию с начала встречи.
Лукашенко заявил о срыве сроков формирования единого рынка газа с Россией
Политика
Теги
Александр Лукашенко
Владимир Путин
Минск
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