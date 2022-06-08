Белоруссия впервые обошла Германию по поставкам в Россию

После санкций и ограничений на импорт из других стран Минск нарастил торговлю с Москвой. В апреле экспорт из Белоруссии в Россию в денежном выражении вырос на 100% по сравнению с прошлым годом, сообщает Bloomberg

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Белоруссия впервые обошла Германию по экспорту в Россию в денежном выражении, свидетельствуют результаты проведенного Bloomberg анализа данных. ВВП ФРГ в 60 раз больше белорусского, отмечает агентство.

По данным германского Федерального статистического управления, экспорт в Россию в апреле уменьшился почти на две трети по сравнению с прошлым годом.

Согласно подсчетам Bloomberg, поставки в Россию от основных торговых партнеров, которые в апреле прошлого года составляли около половины российского импорта, в этом году упали примерно на 40%. Торговлю с Россией сократил даже Китай, хотя его власти не вводили санкций из-за спецоперации на Украине.

Поставки из некоторых государств после падения восстановились: так, импорт из Турции резко упал в марте, но потом вырос до уровня января (около $400 млн).

Минск после санкций стал более активно торговать с Москвой. В Министерстве промышленности республики сообщали, что экспорт промышленной продукции в Россию за четыре месяца увеличился на 30%. По данным Bloomberg, белорусский экспорт в Россию в апреле в стоимостном выражении вырос более чем на 100%.

В 2021 году Россия больше всего импортировала товары из Китая ($72,7 млрд), свидетельствует статистика ФТС. Германия была на втором месте ($27,3 млрд), США — на третьем ($16,9 млрд). Белоруссия с $15,6 млрд заняла четвертое место.

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Санкции, которые ЕС, США и другие государства ввели против России после начала конфликта на Украине, включают как запрет на ввоз некоторых российских товаров, так и ограничения на импорт. Евросоюз ограничил продажу России цветов, бумаги, транспортных средств, алкоголя, парфюмерии и косметики, товаров и технологий двойного назначения и других категорий продукции. Из-за нарушения логистических цепочек и проблем с оплатой трудности возникли с приобретением даже не попавших под санкции товаров.

Минэкономразвития в мае подсчитало, что ограничительные меры затронули 10% российского импорта, если не учитывать поставки высокотехнологичных товаров. В ведомстве отметили, что «эту цифру вряд ли можно назвать точной ввиду установленных зачастую ценовых порогов на поставки отдельного вида дорогостоящих товаров в России».

«Открытие Research» оценило объем импорта в апреле в $5–10 млрд (в апреле прошлого года он составил $26,6 млрд).

Минпромторг 6 мая опубликовал список товаров для параллельного импорта, которые можно будет ввозить в Россию из третьих стран без согласия правообладателя.