В МИДе назвали колоссальными темпы роста товарооборота с Китаем

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Товарооборот России и КНР растет колоссальными темпами, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24».

«С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка $140 млрд. В этом году он растет колоссальными темпами», — утверждает дипломат.

За последние 20 с лишним лет страны выстроили систему двусторонних связей, которая функционирует как на высших, так и на региональных уровнях, контакты налаживают в разных сферах и секторах экономики, добавил он.

В начале августа агентство «Прайм» со ссылкой на главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За этот срок Китай ввез в Россию товаров на $36,26 млрд — на 5,2% больше, чем в прошлом году. Россия за тот же период экспортировала в КНР на 48,8% больше товаров общей стоимостью $61,44 млрд.

По итогам 2021 года товарооборот двух стран достиг рекордных $146,8 млрд и вырос на 35,8% по сравнению с 2020 годом.

В марте аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) подсчитали, что основным торговым партнером России по итогам 2021 года стал Евросоюз. На него пришлось 36% всего внешнеторгового оборота ($282 млрд): 38,3% российского экспорта и 32% импорта. Китаю досталось второе место с долей в 17,9% ($140,7 млрд): 13,8% экспорта и 24,8% импорта.

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После ужесточения санкций Россия внесла все страны ЕС в список недружественных. Ранее на них приходилось 54% российского товарооборота. Западные компании начали уходить с российского рынка на фоне происходящего на Украине, что привело к сужению ассортимента в некоторых отраслях и падению объемов продаж. Например, объем поставок из США упал примерно в пять раз.

В апреле Федеральная таможенная служба временно перестала публиковать статистику импорта и экспорта России.