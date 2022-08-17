В МИДе назвали колоссальными темпы роста товарооборота с Китаем

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 16:22
Вторая смена: почему большую часть бесплатного труда дома делают женщины Социальная экономика, 18:17
Вучич исключил военную операцию Сербии в Косово Политика, 18:16
Что такое гены, какими они бывают и как определяют на нашу жизнь Социальная экономика, 18:13
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 18:13
Стала известна дата выхода масштабного обновления Windows 11 Life, 18:11
Акции «Мечела» упали после решения не раскрывать полугодовую отчетность Инвестиции, 18:04
Генсек ООН прибыл во Львов для переговоров с главами Украины и Турции Политика, 17:56
В МИДе назвали колоссальными темпы роста товарооборота с Китаем Экономика, 17:52
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военкоматы Смоленска начали «плановую тренировку с привлечением граждан» Политика, 17:51
ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР Общество, 17:51
Автомобиль принцессы Дианы и ее фото выставлены на аукцион Британии Life, 17:51
Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Pro, 17:50
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 17:50
ПСБ на «Армии-2022» провел круглый стол по решению задач импортозамещения Пресс-релиз, 17:44
Война санкций ,  
0 

В МИДе назвали колоссальными темпы роста товарооборота с Китаем

Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Товарооборот России и КНР растет колоссальными темпами, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24».

«С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка $140 млрд. В этом году он растет колоссальными темпами», — утверждает дипломат.

За последние 20 с лишним лет страны выстроили систему двусторонних связей, которая функционирует как на высших, так и на региональных уровнях, контакты налаживают в разных сферах и секторах экономики, добавил он.

Поставки российских товаров в США упали до минимума за 18 лет
Экономика
Фото:Jae C. Hong / AP

В начале августа агентство «Прайм» со ссылкой на главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За этот срок Китай ввез в Россию товаров на $36,26 млрд — на 5,2% больше, чем в прошлом году. Россия за тот же период экспортировала в КНР на 48,8% больше товаров общей стоимостью $61,44 млрд.

По итогам 2021 года товарооборот двух стран достиг рекордных $146,8 млрд и вырос на 35,8% по сравнению с 2020 годом.

В марте аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) подсчитали, что основным торговым партнером России по итогам 2021 года стал Евросоюз. На него пришлось 36% всего внешнеторгового оборота ($282 млрд): 38,3% российского экспорта и 32% импорта. Китаю досталось второе место с долей в 17,9% ($140,7 млрд): 13,8% экспорта и 24,8% импорта.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Технологическое развитие ускоряется: как подготовиться к реалиям будущего
Саммари
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи

После ужесточения санкций Россия внесла все страны ЕС в список недружественных. Ранее на них приходилось 54% российского товарооборота. Западные компании начали уходить с российского рынка на фоне происходящего на Украине, что привело к сужению ассортимента в некоторых отраслях и падению объемов продаж. Например, объем поставок из США упал примерно в пять раз.

В апреле Федеральная таможенная служба временно перестала публиковать статистику импорта и экспорта России.

Теги
Китай товарооборот МИД
Материалы по теме
Поставки российских товаров в США упали до минимума за 18 лет
Экономика
Финские магазины ограничат продажу санкционных товаров туристам из России
Политика
Россияне назвали, каким отечественным товарам отдают предпочтение
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter