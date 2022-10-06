Россия и Белоруссия будут развивать совместные проекты по импортозамещению на сумму $1,5 млрд, решение об этом уже принято, сообщил вице-премьер Оверчук. Ранее премьер Белоруссии говорил, что $330 млн Минск получит до конца года

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Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы правительства России Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума, который проходит в Москве.

По его словам, решение о кредите уже принято, а документ или уже подписан, или будет подписан в ближайшее время. «Решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и, в принципе, все параметры соглашения согласованы», — сказал Оверчук.

Выданные Россией $1,5 млрд предназначены на проекты, которые «будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», пояснил Оверчук.

О том, что Москва предоставит Минску средства на программы по импортозамещению, говорил в начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, средства в размере $1,5 млрд предназначены на «конкретные проекты», которые «очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации». «Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси», — назвал сумму Лукашенко во время встречи с губернатором Курской области Романом Старовойтом.

Еще раньше, в апреле, Лукашенко посетил вместе с президентом России Владимиром Путиным космодром Восточный. Во время визита он говорил, что Минску есть что предложить Москве. «Все свое. Все делаете вы своими руками. Чего мы паримся тут из-за этих санкций. Что мы, дома не построим? Построим. Все сделаем. Время надо немножко», — говорил он во время осмотра инфраструктуры космодрома.

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В августе премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект соглашения с Россией о кредите на $1,5 млрд находится на финальной стадии.

«Определено 14 плюс 9 проектов. На текущий момент благодаря поддержке президента на финальной стадии находится проект соглашения выделения кредита с российской стороной на сумму полтора миллиарда долларов. До конца года будут начаты 7 проектов, признанных сторонами срочными, на сумму $330 млн», — цитировало Головченко госиздание «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, это будут проекты в сфере производства светового оборудования, комплектующих для машиностроения.