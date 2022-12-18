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Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением после обстрела

Зеленский сообщил о больших проблемах с тепло- и водоснабжением в Киеве, Львове и Виннице

В украинских регионах после обстрелов 16 декабря фиксируются проблемы с тепло- и электроснабжением, тяжелая ситуация и с подачей воды, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с подачей воды. Наиболее сложная ситуация — это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения», — сказал он.

Зеленский отметил, что работы для стабилизации системы идут беспрерывно. По его словам, за день удалось вернуть электричество в дома почти шести млн украинцев.

Гендиректор украинского поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается «сложной и критической». «Жизни «пациента» ничего не угрожает, но до стабилизации ситуация еще далека», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он уточнил, что в некоторых районах столицы, в частности Печерском и части левого берега, ситуация хуже, чем в других.

Ранее глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба говорил, что после ракетных ударов 16 декабря половина региона остается без электричества. Он добавил, что специалисты работают в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения, однако процесс осложняют погодные условия — дождь со снегом приводит к обледенению и обрывам линий.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после обстрелов водоснабжение вернули всем жителям украинской столицы, отопление — половине киевлян, электроснабжение — двум третям жителей. «Дефицит электроэнергии значителен. И энергетики просят и дальше экономить», — отметил он.

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Минобороны России сообщило о массированном ударе «по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины», который был нанесен 16 декабря. «Цель удара достигнута», — указали в ведомстве.

Из-за ударов по энергообъектам в стране начались перебои с электричеством, некоторые железнодорожные участки были обесточены, не работало метро в Киеве и Харькове. «Укрэнерго» объявило о наступлении блэкаута и ввело режим чрезвычайной ситуации. 17 декабря на Украине вновь звучали сигналы воздушной тревоги.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. В Кремле заявляли, что удары наносятся по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Президент Владимир Путин объяснял обстрелы украинской энергетической инфраструктуры в том числе ответом на взрыв на Крымском мосту. Российская сторона обвинила в его организации украинские спецслужбы, Зеленский отрицал причастность Киева.

Теги
Владимир Зеленский энергоснабжение водоснабжение теплоснабжение Киев Винница Львов
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