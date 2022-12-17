Кулеба: половина Киевской области осталась без электричества после обстрелов

Половина Киевской области осталась без электричества после обстрелов

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

После ракетных ударов 16 декабря половина Киевской области остается без электричества, в регионе продолжаются экстренные отключения света, заявил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Специалисты работают в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения. Процесс осложняют погодные условия — дождь со снегом приводит к обледенению и обрывам линий, отметил Кулеба.

Мэр Киева Кличко сообщил, что после обстрелов водоснабжение вернули всем жителям столицы, отопление — половине киевлян, электроснабжение — двум третям жителей. «Дефицит электроэнергии значителен. И энергетики просят и дальше экономить», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе «по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины», который был нанесен 16 декабря. «Цель удара достигнута», — ответили в ведомстве.

Из-за ударов по энергообъектам в стране начались перебои с электричеством, некоторые железнодорожные участки были обесточены, не работало метро в Киеве и Харькове. «Укрэнерго» объявило о наступлении блэкаута и ввело режим чрезвычайной ситуации. 17 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Российские военные с 10 октября наносят удары по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Президент Владимир Путин объяснял обстрелы украинской энергетической инфраструктуры в том числе ответом на взрыв на Крымском мосту. Российская сторона обвинила в нем украинские спецслужбы, президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева.