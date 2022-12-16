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ЕС объявил о новых санкциях против России
ЕС объявил о введении новых санкций против России
Евросоюз ввел новые санкции против России, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросовета.
Санкциями предполагают:
- новые ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России
- санкции против 168 компаний и предприятий в России;
- запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью; в него включен запрет на экспорт авиационных двигателей и их деталей;
- заморозка активов двух российских банков;
- приостановка действия лицензий на вещание российских телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1 , РЕН ТВ и Первый канал;
- запрет на оказание услуг компаний из ЕС по рекламе, маркетинговым исследованиями, опросам общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в России;
- запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор и на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор;
- запрет гражданам ЕС занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц.
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