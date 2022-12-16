ЕС внес 168 компаний в список санкций против России

Девятый пакет санкций против России будет утвержден позже 16 декабря. После принятия новых ограничений число юридических лиц в санкционных списках ЕС достигнет 410, сообщили в Еврокомиссии

Производство чипов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

ЕС внес в санкционный список 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, сообщил в Twitter первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Брюссель также расширит ограничения против российского энергетического и горнодобывающего секторов, а также сектора услуг для бизнеса (в том числе рекламы, исследования рынка проведения опросов общественного мнения). Кроме того, ЕС введет дополнительные меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения (химикатов, ИТ-оборудования, электроники).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter заявила, что приветствует соглашение по девятому пакету санкций против России из-за боевых действий на Украине. Она написала, что под новые ограничения попадут почти 200 физических и юридических лиц (польский премьер Матеуш Моравецкий ранее говорил, что речь идет в том числе о «верхушке российской элиты»). По словам Домбровскиса, после принятия нового раунда ограничений число юрлиц в черном списке ЕС вырастет до 410.

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По данным EUObserver, под санкции попадут в том числе телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), режиссер Никита Михалков и др. Кроме того, у трех российских каналов — НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ — отзовут лицензии на вещание в ЕС, указывало издание. Представительство Чехии при Евросоюзе сообщило, что очередной пакет санкций будет утвержден в пятницу, 16 декабря.

Россия считает введенные против нее санкции из-за Украины незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что экономика страны справляется с ограничениями, в то же время он признал, что ситуация непростая и требует особых усилий со стороны правительства. В российском МИДе пообещали, что в ответ на девятый пакет Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов.