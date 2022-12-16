EUobserver узнал о санкционных послаблениях для Мельниченко и Мазепина
ЕС сделает послабления российским производителям удобрений в рамках девятого пакета санкций, пишет портал EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.
Поблажку дадут Андрею Мельниченко (из-за санкций ЕС покинул советы директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима» и уступил контроль в обеих компаниях) и его жене Александре, главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву и крупнейшему акционеру «Акрона» Вячеславу Кантору, совладельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину и основателю «Русагро»
Вадиму Мошковичу.
В соответствии с соглашением, заключенным в четверг, отдельные страны ЕС смогут свободно размораживать их средства, если это необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку, отмечает издание.
Издание отмечает, что решение было принято после 11-часовых переговоров послов на полях саммита ЕС в Брюсселе.
Против выступали Литва и Польша, но Франция, Германия и Нидерланды, поддерживаемые Бельгией, Италией, Португалией и Испанией, упорно настаивали на отмене санкций против удобрений для защиты глобальной продовольственной безопасности.
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