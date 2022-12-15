Захарова: у посла в Сербии есть поручение по Косово, Москва ждет реакции Белграда

МИД заявил о «поручении центра» послу в Сербии после обострения в Косово

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У российского посла в Сербии есть поручение центра о конкретных шагах в поддержку Белграда на фоне обострения конфликта с частично признанной республикой Косово, Москва ждет реакции сербских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. (2:18:40)

«У посла России в Сербии, который находится в плотном контакте с сербским руководством, есть поручение центра о конкретных шагах в поддержку, заключающихся в нормализации или в предложении путей нормализации всей ситуации. Поэтому мы ждем реакцию Белграда», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы в обострившемся конфликте главное — обеспечить интересы косовских сербов. Он добавил, что Москва за то, чтобы стороны предпринимали усилия по мирному урегулированию.

Эскалация конфликта Сербии и Косово продолжается уже несколько месяцев. Оно связано с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров.

На этом фоне лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич призвал живущих в Косово сербов уволиться из всех официальных учреждений частично признанной республики. Он также назвал решение о перерегистрации номеров нарушением международных соглашений. После этого несколько этнических сербов, работавших в полиции на севере края, сообщили об уходе со службы.

10 декабря одного из них, Деяна Пантича, арестовали по подозрению в терроризме и попытались доставить в Приштину. В ответ сербы начали возводить баррикады и с помощью большегрузных автомобилей перекрыли основные магистрали в северной части края. Сообщалось о взрывах и стрельбе в этих районах.

В тот же день Вучич заявил, что Сербия направит запрос в Силы для Косово (KFOR, базирующаяся в республике миссия миротворцев под эгидой НАТО. — РБК) о размещении сербских силовиков на севере республики в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН. Он также обвинил власти Косово в нарушении Вашингтонских соглашений из-за намерения республики подать заявку о членстве в ЕС 15 декабря.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в конце ноября говорил, что если президент Александр Вучич отдаст приказ армии защитить сербов, проживающих в Косово, военные примут для этого все меры.

14 декабря власти Косово объявили о подаче заявки на вступление в ЕС. Президент частичной признанной республики Вьоса Османи назвала это первым шагом к присоединению к блоку и отметила, что альтернативы этому пути нет. В тот же день Европарламент достиг решения о введении безвизового режима с республикой Косово.

Новые правила позволят владельцам паспортов, выданных в Косово, въезжать в ЕС без визы сроком на 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Освобождать от необходимости получать визы начнут с начала действий Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и в любом случае не позднее 1 января 2024 года.