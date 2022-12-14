В ЕС договорились о безвизовом режиме для Косово

Вид на Приштину (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Председательствующая в Европейском союзе Чехия и представители Европарламента достигли согласия насчет проекта безвизового режима для владельцев паспортов, выданных в частично признанном Косово, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Согласованный текст теперь должен быть одобрен Советом [ЕC] и Европейским парламентом, прежде чем пройти официальную процедуру принятия», — говорится в сообщении.

Новые правила позволят владельцам паспортов, выданных в Косово, въезжать в ЕС без визы сроком на 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Освобождение от необходимости получать визы начнет применяться с начала действий Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и в любом случае не позднее 1 января 2024 года.

Косово, сообщает Совет ЕС, добилось значительного прогресса по всем пунктам дорожной карты для либерализации визового режима. Вступление в силу вышеуказанного решения обеспечит единый визовый режим для всех стран Западных Балкан, отмечается в сообщении.

14 декабря власти Косово объявили о подаче заявки на вступление в ЕС. Президент частичной признанной республики Вьоса Османи назвала это первым шагом к присоединению к блоку и отметила, что альтернативы этому пути нет.

10 декабря президент Сербии Александр Вучич говорил, что потенциальная заявка Косова на вступление в ЕС нарушит Вашингтонское соглашение от 2020 года, заключенное сторонами при посредничестве США. В соотвествии с ним Белград отказывается от усилий побуждать другие страны не признавать Косово, Приштина соглашается не подавать заявки на вступление в международные организации.

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