Смогут ли Белград и Приштина избежать нового кровопролития в Косово

В выходные резко обострилась ситуация в Косово, сербы на севере региона соорудили баррикады и перекрыли шоссе. И хотя все стороны конфликта, кроме Приштины, демонстрируют сдержанность, Сербия оказалась перед самым сложным выбором

Косовские сербы блокируют дорогу возле деревни Рудине (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Почему обострилась ситуация в Косово

12 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в эфире национального телеканала, что в автономном крае Косово и Метохия, находящемся под фактическим контролем частично признанной Республики Косово, недостаточно сил безопасности для защиты сербов и поэтому Белград в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 намерен направить туда собственные подразделения.

Накануне президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации пообещал, что направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) о размещении армейских и полицейских частей на территории края. «Мы обратимся к командующему KFOR с просьбой обеспечить размещение личного состава армии и полиции Республики Сербия на территории Косово и Метохии», — сказал Вучич и оговорился, что у него нет иллюзий относительно того, будет ли принят запрос.

Ситуация в частично признанном Косово обострилась 10 декабря, после задержания там серба Деяна Пантича, который прежде служил в косовской полиции. После этого этнические сербы, проживающие на севере региона, который слабо контролируется Приштиной, вышли на акции протеста и стали сооружать баррикады, перекрывая дороги и КПП. Пантич был одним из тех, кто покинул правоохранительные органы в знак протеста против решения косовских властей штрафовать всех, кто отказывается перерегистрировать сербские автомобильные номера на косовские.

По словам директора сербской канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, задержание Пантича было местью со стороны премьер-министра Косово Альбина Курти и попыткой запугать тех сербов, которые, как и Петкович, решили покинуть службу. Приштина объявила, что подозревает Пантича в террористической деятельности.

Курти в воскресенье выдвинул ультиматум косовским сербам — либо они разбирают баррикады, либо в дело вступают косовские силы правопорядка. Вучич собрал экстренное заседание Совета безопасности, после которого призвал сербов и албанцев из Косово и Метохии к спокойствию, а также заявил, что власти Косово пытаются силой решить проблему. «Мы прижаты к стене. Для меня это самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом Республики Сербия, и, вероятно, меня ждет самая тяжелая ночь», — сказал Вучич. По состоянию на утро 12 декабря баррикады все еще оставались на месте.

Вучич призвал страны ЕС, не признающие независимость Косово, заблокировать заявку республики на вступление в ЕС, которая должна быть подана 15 декабря.

Каким может быть компромисс

Обострение между Сербией и Косово обсуждалось в понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи призвал стороны к деэскалации. Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила вину за обострение на Белград, ее заявления подверглись резкой критике в Сербии.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, стороны конфликта, то есть косовские сербы, Приштина и президент Сербии Вучич, а также ЕС и США как участники косовского урегулирования, подошли к черте, когда нужно принимать конкретные решения. «Необходимо найти модель, которая позволила бы и Белграду, и Приштине сохранить лицо, а Вучичу — разблокировать ситуацию, но не признавать независимость Косово юридически, а также принять решение, которое обеспечило бы безопасность косовских сербов», — сказал он РБК.

Искендеров напоминает, что ситуация в регионе периодически обострялась в течение года, но сейчас остался один шаг до возобновления кровопролития. «Очевидно, что все стороны сознательно подняли ставки, — поясняет эксперт. — Приштина заявила о намерении силовым путем взять под контроль северные районы Косово, населенные сербами, если ЕС, НАТО и США не обеспечат ее интересы. ЕС не заинтересован в том, чтобы в Косово началась эскалация и тем более произошли вооруженные столкновения, чреватые вовлечением в конфликт Сербии, если не на уровне государственных структур, то на уровне добровольцев. Вучич заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, эта ситуация разрешилась и были обеспечены интересы Сербии и косовских сербов, а с другой стороны, чтобы правящая коалиция в республике не оказалась под ударом собственных радикалов и националистов, которые все это время обвиняют Вучича в стремлении сдать Косово».

Тем не менее эксперт надеется, что выход будет найден. «На мой взгляд, будет найдено какое-то более или менее устойчивое решение, с тем чтобы все-таки разблокировать ситуацию и найти модель, благодаря которой косовские сербы смогут отстаивать свои интересы и будет обеспечена их безопасность. Независимость Косово в том или ином виде де-факто Сербии придется признать и снять свои возражения на вступление Косово в международные организации, но при этом Сербия не будет и не должна признавать независимость Косово де-юре», — прогнозирует он. «Пока можно сказать, что ЕС и США и руководство Сербии проявляют сдержанность. Они не хотят идти на прямой конфликт с албанскими радикалами Косово и косовскими сербами и настаивают на том, что все стороны должны проявлять сдержанность и избегать кровопролития», — заключил эксперт.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко в разговоре с РБК согласился с утверждением, что динамика конфликта нарастает, поскольку косовская сторона действует все более вызывающе. Но проблему в регионе он предлагает рассматривать в контексте интеграционных процессов в формате «балканский мини-шенген». «Здесь важно отделять отношения с Албанией, которая настроена на создание некоей формы таможенного союза (Александр Вучич недавно ездил в Тирану на саммит ЕС — Западные Балканы), и отношения Сербии с Приштиной, которая, возможно, видит себя жертвой, поскольку экономическая субъектность Приштины слабее, чем Белграда и Тираны. По сути, действуя так вызывающе, Приштина пытается сохраниться на политической карте региона. Вучич находится в патовой ситуации. Ему нужно предпринять какие-то действия для защиты сербского населения, иначе это вызовет непонимание во внутриполитическом сообществе Сербии, но он не заинтересован в том, чтобы идти на радикальные шаги. Это крайне тяжелая ситуация для Сербии, и ее сложность будет лишь возрастать», — заключил эксперт.