Песков: главное для России в конфликте в Косово — обеспечить интересы сербов

Кремль заявил, что в конфлике в Косово нужно обеспечить интересы сербов

Косовские сербы блокируют дорогу возле деревни Рудине (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

В нынешнем конфликте между Сербией и частично признанной Республикой Косово главное для России — чтобы были обеспечены интересы косовских сербов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены и выполнялись все обязательства сторон. <…> Для нас самое главное — обеспечить интересы сербов. И мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера», — заявил он.

На вопрос о том, обращался ли за помощью к Владимиру Путину президент Сербии Александр Вучич Песков ответил: «Нет. Таких обращений не было. В любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами».

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