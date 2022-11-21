В Белграде заявили о готовности армии защитить сербов в Косово

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 16:35
В Думе решили уточнить перечень заграничных операций для контрактников Политика, 18:41
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн второго игрового дня Спорт, 18:35
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 18:31
Токен Solana обвалился на 62% с начала месяца. Причины и перспективы Крипто, 18:26
Генсек НАТО перепутал Россию и Украину Политика, 18:23
Bloomberg узнал о планах Киева повысить плату за транзит российской нефти Экономика, 18:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сборная Англии забила Ирану шесть мячей в игре с 24 добавленными минутами Спорт, 18:14
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 18:08
НАТО связало приемлемые условия на переговорах с военной поддержкой Киева Политика, 18:07
В Роскомнадзоре заявили, что не просили телеканалы глушить слово «война» Политика, 18:07
Футболисты сборной Ирана не стали петь гимн, поддержав жертв протестов Спорт, 18:00
Путин обвинил западные страны в дисбалансе на рынке продовольствия Политика, 17:59
Сбербанк подал иски из-за утраты контроля над европейскими «дочками» Финансы, 17:58
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Белграде заявили о готовности армии защитить сербов в Косово

Министр обороны Сербии: если президент Вучич прикажет, армия защитит сербов в Косово
Заявление прозвучало на фоне переговоров между Белградом и Приштиной в Брюсселе. На них стороны обсуждали в том числе решение проблемы с сербскими автономерами в Косово, однако к соглашению не пришли
Милош Вучевич
Милош Вучевич (Фото: VucevicM / Twitter)

Если сербский президент Александр Вучич отдаст приказ армии защитить сербов, проживающих в Косово, военные примут для этого все меры, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, передает телеканал Pink.

Заявление прозвучало на фоне проведения в Брюсселе переговоров между Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти, которые не привели к заключению договоренностей.

«Сербская сторона была конструктивной, и мы приняли десять раз измененные тексты, но албанская сторона не хотела ничего принимать», — сказал сербский лидер (цитата по Pink). Он добавил, что в ближайшие дни выступит с обращением к гражданам.

Ранее сербская газета Blic со ссылкой на источник писала, что предложенное на переговорах решение должно было пойти вразрез с брюссельскими соглашениями об урегулировании между Белградом и Приштиной, заключенным в 2013 году. Поэтому Сербия отказалась его принять.

Сербский портал Informer сообщает со ссылкой на источник, что ЕС, который выступает посредником в переговорах, настаивал на неком «компромиссном решении», но Курти отказывается. Портал также назвал предложенное решение унизительным для Белграда.

На переговорах в Брюсселе присутствовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как указывала пресс-служба дипломатической службы Евросоюза, стороны должны были обсудить «поиск выхода из нынешнего кризиса и предотвращение любой дальнейшей эскалации», а также обратить внимание на проблемы с номерными знаками и «возвращение косовских сербов в косовские институты».

Читайте на РБК Pro
«Детский мир» собрался уйти с биржи. Кто может последовать за ним Как подставить свою компанию на допросе в налоговой — 13 вредных советов Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют Частичная мобилизация в судебных бизнес-спорах: 7 кейсов

С 1 ноября в Косово введено требование относительно автомобильных номеров: на ее территории разрешают ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. Ранее водителям разрешали проводить перерегистрацию, но с 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера.

Лидер сербов, проживающих на территории Косово, Горан Ракич 5 ноября заявил, что в ответ на решение Приштины ввести номерные знаки сербы покинут различные политические институты, в том числе парламент и правительство Косово, пишет РТС. Он также назвал решение нарушением международных соглашений.

Как сообщил Вучич, во время переговоров ЕС потребовал, чтобы Приштина не выписывала штрафы, а Белград не выдавал новые номера. «Мы будем уважать это, и посмотрим, что будет делать другая сторона», — пообещал сербский президент.

В августе конфликт между Белградом и Приштиной обострился из-за намерения Приштины признать недействительными сербские документы. В итоге власти республики решили отложить принятие этого закона до сентября. В конце августа в ЕС сообщили, что стороны урегулировали вопрос и согласились отменить документы на въезд/выезд для держателей как сербских, так и косовских документов.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Косово Сербия Александр Вучич переговоры Жозеп Боррель
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Власти Косово опровергли отправку спецназа на населенный сербами север
Политика
Сербия привела армию в боевую готовность из-за новых требований Косово
Политика
Вучич назвал «большой ошибкой» передачу вопроса Косово в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter