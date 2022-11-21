В Белграде заявили о готовности армии защитить сербов в Косово

Заявление прозвучало на фоне переговоров между Белградом и Приштиной в Брюсселе. На них стороны обсуждали в том числе решение проблемы с сербскими автономерами в Косово, однако к соглашению не пришли

Милош Вучевич (Фото: VucevicM / Twitter)

Если сербский президент Александр Вучич отдаст приказ армии защитить сербов, проживающих в Косово, военные примут для этого все меры, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, передает телеканал Pink.

Заявление прозвучало на фоне проведения в Брюсселе переговоров между Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти, которые не привели к заключению договоренностей.

«Сербская сторона была конструктивной, и мы приняли десять раз измененные тексты, но албанская сторона не хотела ничего принимать», — сказал сербский лидер (цитата по Pink). Он добавил, что в ближайшие дни выступит с обращением к гражданам.

Ранее сербская газета Blic со ссылкой на источник писала, что предложенное на переговорах решение должно было пойти вразрез с брюссельскими соглашениями об урегулировании между Белградом и Приштиной, заключенным в 2013 году. Поэтому Сербия отказалась его принять.

Сербский портал Informer сообщает со ссылкой на источник, что ЕС, который выступает посредником в переговорах, настаивал на неком «компромиссном решении», но Курти отказывается. Портал также назвал предложенное решение унизительным для Белграда.

На переговорах в Брюсселе присутствовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как указывала пресс-служба дипломатической службы Евросоюза, стороны должны были обсудить «поиск выхода из нынешнего кризиса и предотвращение любой дальнейшей эскалации», а также обратить внимание на проблемы с номерными знаками и «возвращение косовских сербов в косовские институты».

С 1 ноября в Косово введено требование относительно автомобильных номеров: на ее территории разрешают ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. Ранее водителям разрешали проводить перерегистрацию, но с 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера.

Лидер сербов, проживающих на территории Косово, Горан Ракич 5 ноября заявил, что в ответ на решение Приштины ввести номерные знаки сербы покинут различные политические институты, в том числе парламент и правительство Косово, пишет РТС. Он также назвал решение нарушением международных соглашений.

Как сообщил Вучич, во время переговоров ЕС потребовал, чтобы Приштина не выписывала штрафы, а Белград не выдавал новые номера. «Мы будем уважать это, и посмотрим, что будет делать другая сторона», — пообещал сербский президент.

В августе конфликт между Белградом и Приштиной обострился из-за намерения Приштины признать недействительными сербские документы. В итоге власти республики решили отложить принятие этого закона до сентября. В конце августа в ЕС сообщили, что стороны урегулировали вопрос и согласились отменить документы на въезд/выезд для держателей как сербских, так и косовских документов.